Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 45+2. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı golle ilk yatıyı 1-0 önde tamamladı.

ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

Fenerbahçe, maç boyunca Sivasspor savunmasını aşamadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred, 45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluştu ve ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İSMAİL KARTAL'A KOŞTU

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fred'i oyundan alması hem Brezilyalı yıldızın hem de taraftarların tepkisini çekmişti. İkilinin aralarının bozuk olduğu konuşulurken, son noktayı tecrübeli orta saha koydu. Fred, attığı mükemmel golün ardından sevinicini hocası İsmail Kartal'a sarılarak yaşadı.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS