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Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Fred'in 45+2. dakikada attığuı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Brezilyalı yıldızın golün sevinci teknik direktör İsmail Kartal ile yaşaması dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 45+2. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı golle ilk yatıyı 1-0 önde tamamladı.

ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

Fenerbahçe, maç boyunca Sivasspor savunmasını aşamadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred, 45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluştu ve ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

İşte o gol;

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane golGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane golGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane golGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İSMAİL KARTAL'A KOŞTU

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fred'i oyundan alması hem Brezilyalı yıldızın hem de taraftarların tepkisini çekmişti. İkilinin aralarının bozuk olduğu konuşulurken, son noktayı tecrübeli orta saha koydu. Fred, attığı mükemmel golün ardından sevinicini hocası İsmail Kartal'a sarılarak yaşadı.

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane golGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Kartal Fenerbahçe Sivasspor Trendyol Futbol Spor Haberler

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