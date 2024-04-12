Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Trabzonspor, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Rey Manaj'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.

88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Fernadez dk. 66), Umut Güneş (Enis Destan dk. 81), Bardhi, Visca (Orsic dk. 81), Trezeguet (Umut Bozok dk. 46), Pepe (Fountas dk. 66)

Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis (Mijo Caktas dk. 76), Bertuğ Elmaz (İbrahim Akdağ dk. 76), Poungouras, Menig (Clinton N'ije dk. 76), Koita, Manaj, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90)

Yedekler: Hüseyin Arslan, Burak Kapacık, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Menig (dk. 53) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Charisis, Bertuğ Elmaz, Rey Manaj (Sivasspor), Mendy, Meunier, Fernandez (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title