Sivasspor'un penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor? (Sivasspor - Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Manaj'ın 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan boynu bükük ayrıldı. Sivasspor penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor?

SİVASSPOR PENALTISI DOĞRU MU?

Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

beNSport

Ahmet Çakar:

"Verilen penaltı kesinlikle yanlış.

Sivasspor oyuncusu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor.

Anti Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…"

Erman Toroğlu:

Erman Toroğlu pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.



Toroğlu: "O temas olmasa o oyuncu topa öyle vuramaz" dedi.

Fırat Aydınus:"Bu pozisyon penaltı değil!" dedi.