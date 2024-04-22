Sivasspor'un penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor? (Sivasspor - Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Peki, Sivasspor penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Manaj'ın 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan boynu bükük ayrıldı. Sivasspor penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor?
SİVASSPOR PENALTISI DOĞRU MU?
Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.
Ahmet Çakar:
"Verilen penaltı kesinlikle yanlış.
Sivasspor oyuncusu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor.
Anti Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…"
Erman Toroğlu:
Erman Toroğlu pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.
Toroğlu: "O temas olmasa o oyuncu topa öyle vuramaz" dedi.
Fırat Aydınus:"Bu pozisyon penaltı değil!" dedi.