TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ermişti. TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?
TRABZONSPOR- SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Bu akşam oynanan maçta Sivasspor 52 dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?
Trabzonspor- Sivasspor maçının hakemleri Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar ve Anıl Usta oldu.
TRABZONSPOR OYUNCULARI
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Enis Destan, Orsiç, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
SİVASSPOR OYUNCULARI
Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis, Bertuğ Elamz, Poungouras, Menig, Koita, Manaj, Murat Paluli
Yedekler: Hüseyin Arslan, Alaaiddin Okumuş, Burak Kapacık, Clinton N'jie, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Bülent Uygun