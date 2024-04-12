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TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ermişti. TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

TRABZONSPOR- SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bu akşam oynanan maçta Sivasspor 52 dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Trabzonspor- Sivasspor maçının hakemleri Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar ve Anıl Usta oldu.

TRABZONSPOR OYUNCULARI

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Enis Destan, Orsiç, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

SİVASSPOR OYUNCULARI

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis, Bertuğ Elamz, Poungouras, Menig, Koita, Manaj, Murat Paluli

Yedekler: Hüseyin Arslan, Alaaiddin Okumuş, Burak Kapacık, Clinton N'jie, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

TRABZONSPOR- SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trabzonspor Sivasspor Futbol Gündem Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Alperen:

filozıf apdullah avcı bakalım ne diyecek gerçi bunlarda söz bitmez kılasik hamsi kafası.

2
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Alperen:

Hamsilere Gamayı .......lar..

2
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