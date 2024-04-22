Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 33. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar, evinde 11. haftada Adana Demirspor ile 1-1 ve 13. haftada da Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. 19. haftada da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 21. haftada Gaziantep FK ile 2-2, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada ise Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlı takım 28. hafta da ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. - SİVAS