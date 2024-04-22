Sivasspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

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SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

Sivasspor Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports'tan kanalından izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 22 Nisan 2024 günü oynandı.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sports'tan yayınlandı.