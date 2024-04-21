Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazır

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.