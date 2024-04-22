Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Rey Manaj'a plaket

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımın en golcüsü Rey Manaj'a Fenerbahçe maçı öncesi plaket verdi. Manaj, plaketini alırken taraftarların alkışlarıyla desteklendi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından takımın en golcüsü Rey Manaj'a Fenerbahçe maçı öncesi plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Sivasspor forması altında bir sezonda en çok gol atan golcü futbolcu Rey Manaj'a, Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından plaket takdim edildi.

Plaketini alan Manaj taraftarın yanına giderken, kırmızı-beyazlı taraftarlar da alkışlayarak destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe Sivasspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sevgiliye 23 Nisan mesajları! Flörte, Erkek/Kız arkadaşa 23 Nisan kutlama mesajları! 23 Nisan sözleri! En anlamlı 23 Nisan sözleri! 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title