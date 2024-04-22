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Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu müsabakada görev yapacak VAR hakemi açıklandı. Kritik maçın VAR koltuğunda Alman hakem Benjamin Brand oturacak.

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış karşılaşmasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu maçta görev yapacak VAR hakemi belli oldu.

VAR'A ALMAN HAKEM

EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Alman hakem Benjamin Brand görev yapacak. Brand'ın yardımcıları Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak olacak. Karşılaşmada orta hakem olarak ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

umarım Sivasspor bjk ye GS ye TS ye karşı nasıl oynuyorsa FB ye karşı da öyle oynar. umarım hilelere girmezz...

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