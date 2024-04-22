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Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i haberimizde...

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu:

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 85 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek topladığı 44 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayla birlikte Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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