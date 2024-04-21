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TFF başkanlığına aday olacak mı? Mecnun Otyakmaz, iddialara son noktayı koydu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Otyakmaz, TFF'ye başkan olma gibi bir planının bulunmadığını açıkladı.

Temmuz ayında yapılması planan ancak daha erken bir tarihte yapılması için tartışmaların sürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. TFF başkanlığına aday olacağı iddia edilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Otyakmaz, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

"SİVASSPOR'UN BANA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR"

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MAÇLARDA FİYATLARI YÜKSEK TUTUYORUZ"

Mecnun Otyakmaz, Trendyol Süper Lig'de 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbaçe ile yapacakları maç için öğrencilere bilet desteği sağlayan Sivas Belediyesine de teşekkür etti. Bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili bazı şikayetlerin olduğunu ifade eden Otyakmaz, sezon başında kombine bileti satmak için başlattıkları proje kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirtti.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE AYNI SAYIDA BİLET AYRILDI"

Misafir takım tribününde Galatasaray'a ayrılan bilet sayısı kadar Fenerbahçe'ye bilet ayrıldığını dile getiren Otyakmaz, "Bilet satışında az bir artış söz konusu. Tüm taraftarlarımızı şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Şu an 5 bin civarı bilet satıldı ama toplu bilet alımları da söz konusu. Yaklaşık 10 bin civarı taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını taraftarlarımızdan özellikle rica ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

hikmet yaşar:

Federasyon başkanlığı tarafsız mecnun başkana çok yakışır dı

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