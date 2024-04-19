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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı. Olympiakos ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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