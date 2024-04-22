Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe taraftarları, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen dolarken, taraftarlar futbolculara destek tezahüratlarında bulundu.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü de doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title