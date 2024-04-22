Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe taraftarları, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen dolarken, taraftarlar futbolculara destek tezahüratlarında bulundu.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.
Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü de doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu. - SİVAS