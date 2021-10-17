Trabzon'da maç golle başladı! Yıldız futbolcu çok klas bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Vitor Pereira, savunmada Filip Novak'a şans verirken orta sahada da Crespo forma giyiyor. Sarı-lacivertlilerde hücum hattında ise Mesut Özil, Valencia ve Rossi sahada. Bordo-mavililerde ise orta saha kurgusunda Berat, Abdülkadir ve Bakasetas yer alıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var.
Süper Lig'in 9. haftası zirve mücadelesine sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç öncesi sarı-lacivertliler 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia
Dakika 2: Ferdi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, şut açısını bulmak isterken Berat araya girdi. Seken topla buluşan Rossi, yerden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.