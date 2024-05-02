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Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

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Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacak. Sahaya ilk kez Real Sociedad maçında çıkan Arda, Cadiz maçıyla birlikte Santiago Bernabeu'daki ilk La Liga maçına çıkacak. Barcelona'nın puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından La Liga'da bir kez daha sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

SOCIEDAD MAÇINA DAMGA VURDU

Sociedad maçında gol atarak takımına 3 puanı getiren ve Ancelotti'nin büyük beğenisini kazanan Arda'nın Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacağı belirtiliyor. Real Madrid, Barcelona maçının da sonucuna göre bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

BARCELONA TAKILIRSA REAL MADRİD ŞAMPİYON OLACAK

Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse efltun-beyazlılar, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberler.com / Şahin Solak - Spor

Santiago Bernabeu Real Sociedad Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Barcelona La Liga İspanya Madrid Cadiz Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Fatih :

Ancolotti aramış demiş bu hafta ilk 11 diye yoksa yalan haber yapacak halleri yok.

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