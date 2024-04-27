Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet serisine son verdi
Beşiktaş, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı. Ancak bu sezon oynanan 16 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet serisine son verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı. Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.
Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.
Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı. - İSTANBUL