Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sakatlanan İsmail Yüksek'in sezonu kapattığı açıklandı. Ayak bileği bağında kopma tespit edilen futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İsmail Yüksek'in 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024'e yetişip yetişemeyeceği ise belirsiz.
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye derbide sakatlanan İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.
SEZONU KAPATTI
Ayak bileği bağında kopma tespit edilen futbolcu sezonu kapattı. Peki İsmail Yüksek, EURO 2024'te sahada olabilecek mi?. Hafta arasında ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek olan ve sahalardan 4-6 hafta uzak kalması beklenen İsmail Yüksek, Süper Lig'in kalan maçlarında forma giyemeyecek.
EURO 2024'E YETİŞMESİ MUCİZELERE BAĞLI
Öte yandan İsmail Yüksek'in 14 Haziran tarihinde başlayacak olan EURO 2024'e yetişip yetişemeyeceği merak konusu. Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Yüksek'in Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmesi mucizeye bağlı.