Arda Güler Newcastle United'a mı gidiyor? Transfer gündemine bomba gibi düşen iddia

Arda Güler Newcastle United'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve dünya devlerini peşine takan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Arda Güler'in Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi. Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER NEWCASTLE UNİTED'A MI GİDECEK?

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediği, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de oyuncusunu takımda tutmak istediği ifade edildi.

NE KADARA TRANSFER OLACAK?

İspanya merkezli Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI?

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madriden ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

ARDA'NIN KAÇ GOLÜ VAR?

Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.