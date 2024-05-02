Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı

İngiltere ekiplerinden Hull City'nin de sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilcalı Maribor'u satın aldı. Resmi açıklama, imza ve prosedür işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde yapılacak.

NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELEDİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.