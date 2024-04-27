İsmail Kartal'ın son 8 derbi mücadelesinde mağlubiyet yok

Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş'la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray'a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı. - İSTANBUL