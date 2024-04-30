Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, katıldığı bir programda en çok beğendiği Süper Lig futbolcusunun Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.
Real Madrid'in sezon başında renklerine bağladığı Milli futbolcu Arda Güler, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"FERDİ ABİ"
Sunucunun sorularını yanıtlayan Güler, "Türkiye Ligi'nde en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna, "Ferdi abi" şeklinde yanıt verdi.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.