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Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, katıldığı bir programda en çok beğendiği Süper Lig futbolcusunun Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.

Real Madrid'in sezon başında renklerine bağladığı Milli futbolcu Arda Güler, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FERDİ ABİ"

Sunucunun sorularını yanıtlayan Güler, "Türkiye Ligi'nde en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna, "Ferdi abi" şeklinde yanıt verdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ferdi Kadıoğlu Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Kadıoğlu Madrid Spor Haberler

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Yorumlar (7)

TAŞAR:

Barış Alper diyecek değil ya. habere bak!

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Netherill:

ula sen barışla ferdiyi birmi tutuyorsun :D 2 gömlek üstü ferdi

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sinan çayırcı:

fenerbahçeli olarak gönlüm ferdiden yana olsa da barış alper, özellikle son birkaç ayda kendini epey geliştirdi ve okan buruk'un farklı yerlerde oynatmasıyla çok yönlü bir oyuncu olduğunu da gösterdi. ferdi de çok yönlü bir oyuncu olsa da ismail kartal sağ olsun genelde tek bir mevkide görüyoruz kendisini. kısacası biri galatasarayda biri fenerbahçede epey iş yapan, hemen aynı stillere sahip iki oyuncunun kıyası.

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Veysel null:

ulan bu şimdi en beğendiği mi oluyor. Türkiye de oynarkenki en yakın arkadaş olduğu kişiyi söylemiş hey Allah ım yaaa. biraz daha mantıklı konuşabilirdi bence.. en yakın arkadaşını söylemek yerine

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Veysel null:

mesela benim en beğendiğim futbolcu Muslera. ICARDI değil. Muslera bu yaşına rağmen hâlâ ligin en iyi kalecisi konumda ve helal olsun dememek takdir etmemek elde değil...

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Kadirovic :

Şu an Türkiyenin en kaliteli ayağı Dries Mertens bence..

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Samet Yalçın:

Barış mı Ferdi mi konusu. Yurt dışına çıktıkları fiyatla beli olacak. Sonra herkes aaa öyle miymiş denecek. :) Herkes o anı gördüğünde kapak olduğunu anlasın.

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