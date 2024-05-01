TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi.
Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.