TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi.

Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.