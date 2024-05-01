Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi.

Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Konyaspor Trendyol Tümosan Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title