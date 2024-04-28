Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasındaki performansıyla gündem olmaya devam ediyor. Real Madrid'e imza atmadan önce adı sık sık Barcelona ile de anılan milli yıldız, teknik direktör Xavi'yi kendine hayran bıraktı. Real Sociedad maçında Arda'yı izleyen genç teknik adam,"Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadeleriyle transfer pişmanlığını dile getirdi.
Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.
"BU ÇOCUK BİR DAHİ"
Defansa Central'ın haberine göre Arda'yı sezon başında isteyen ancak Real Madrid'e kaptıran Barcelona, genç yıldızın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası bir kez daha pişman oldu. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadelerini kullandığı belirtildi.
ANCELOTTI'DEN KART UYARISI
Öte yandan yine aynı sitede yer alan haberde Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı ve "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin" dediği aktarıldı.
REAL MADRID PERFORMANSI
Real Madrid'de bu sezon 8 maçta forma giyen ve 166 dakika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.