TFF, Süper Lig'den 7 kulübü disipline sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen takımlar arasında Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Pendikspor 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaş'ın futbolcusu Almoatasembel Ali Mohammed Al Musrati'nin 'kural dışı hareketi' nedeniyle kurula gönderildiği açıklandı.
MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya ile kulüp doktoru Mehmet Mesut Çelebi disipline gönderildi. - İSTANBUL