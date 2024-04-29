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Real Madrid şimdi ne yapacak! Premier Lig takımı Arda Güler için 50 milyon euroyu gözden çıkardı

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediği, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de oyuncusunu takımda tutmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve dünya devlerini peşine takan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

50 MİLYON EURO

İspanya merkezli Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Real Madrid şimdi ne yapacak! Premier Lig takımından Arda Güler için 50 milyon euroyu gözden çıkardı #9917

Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madriden ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

Real Madrid şimdi ne yapacak! Premier Lig takımından Arda Güler için 50 milyon euroyu gözden çıkardı #9917

2 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Newcastle United FC Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe Madrid Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

YalancıSavar:

Hep biz mi yabancvılara para verecez biraz da ülkemize para gelsin.

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