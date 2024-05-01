Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çeşitli çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL