Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederek sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak derbi galibiyeti alamadan sezonu tamamladı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray'a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title