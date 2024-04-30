Acun Ilıcalı hangi takımı alıyor? #9917 Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Fenerbahçe'nin rakibi!

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Acun Ilıcalı hangi takımı alıyor? Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Fenerbahçe'nin rakibi! İşte ayrıntılar...

ACUN ILICALI HANGİ TAKIMI ALIYOR?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Acun Ilıcalı, Slovenya'daki Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." şeklinde konuştu.

Maribor'un en doğru proje olduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdik." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Maribor, geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçerek tur atlamıştı.

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