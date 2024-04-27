Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 25. dakikada Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yalnız bıraktı. Kartal, Kadıköy'de oynanan son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı oyuncular, ligde sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 7 mücadelede 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Welinton, 2020-2021 sezonunda Larin, 2018-2019 sezonunda Caner Erkin ve 2017-2018 sezonunda da Quaresma, Atiba ile Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.

Bu süreçte sadece 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmadı. - İSTANBUL