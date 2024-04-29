Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, takım arkadaşlarının kendisine neden "Abi" şeklinde seslendiğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Güler, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe "Abi" ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri" ifadelerini kullandı.
İspanyol devi Real Madrid'de son oynadığı maçta gol atarak mücadeleye damga vuran ve maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, kendi durumu hakkında bilgi verip takım içinde yaşananlar konusunda da açıklamalar yaptı.
"MODRIC BANA ABİ DİYOR"
Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a röportaj veren Arda, Real Madrid takımının kendisine "Abi" şeklinde seslenmesine de açıklık getirdi. Bu durum karşısında şaşkın olduğunu belirten Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe "abi" ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri" dedi.
2 GOL ATTI
Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.