Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kartta hakemlerin ne konuştuğu da ortaya çıktı. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi VAR kayıtları OKU-DİNLE!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın tamamlanmasının ardıdan oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartında konuşulanlar şöyle;

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."