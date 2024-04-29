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Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Kruse'nin kilolu halini gören taraftarlar futbolcunun bu durumuna "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

Bir dönemler Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve fiziğiyle adından söz ettiren Max Kruse'nin son hali sosyal medyada viral oldu.

DAVA AÇMIŞTI

Alman futbolcu, 2019 yılında pandemi döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip, sarı-lacivertli takıma karşı açtığı davayı kazanmıştı. Taraflar daha sonra uzlaşmaya gitmiş ve Fenerbahçe Kruse'ye 4.5 milyon euro ödemişti.

GÖRENLER TANIYAMADI

9. lig takımı BSV Al-Dersimspor forması ile sahaya çıkan Max Kruse'nin son kilolu hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolcunun eski halini hatırlayanlar "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

Kruse'nin son hali;

Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Fenerbahçe Max Kruse Son Hali Spor Haberler

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Yorumlar (6)

murtaza candurak:

bunun ömürlüğünü de fener yaptı

28
1
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Bükücü:

Demekki neymiş? sporun fazlası da iyi değilmiş. Sporu birden bırakınca vücut kilo alıyor. O yüzden az olsun, öz olsun. Vücudu yıpratmadan kalbi yormadan spor yapmak en iyisi

4
7
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Netherill:

fazla spordan değil. bu adam tamamen alkolden aldı kiloyu. alkoliğin teki ve kumarbaz.

yanıt12
yanıt0
Zafer Ozkan:

haklisin.. en uzun yaşayan hayvan kaplumbaga yavaş yavaş yormadan

yanıt2
yanıt0
mardinli yiğit:

çok yazık çok.. hemen acil diyete girip forma girmeli acil.

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1
yanıtYanıtla
Bilal Yildiz:

Tam Berlin Pack olmus forma reklamindaki gibi

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0
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