Son dakika haberleri... Ankara'da orman yangını (2)
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Son dakika haberleri... Ankara'da orman yangını (2)

Son dakika haberi: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAnkara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... Ankara'da orman yangını (2)
30.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:42

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. 

Görüntü dökümü:

- Yangından görüntü

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA),


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Kaynak: DHA

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