Fuat Oktay Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nallıhan ilçesindeki mitingin ardından Altındağ ilçesine geçerek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Otobüs ve Minibüsçüler Esnaf Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Oktay, "Siz, ekmek teknenizin, taksilerinizin, minibüslerinizin, otobüslerinizin direksiyonuna kaptanlık ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sizlerden aldığı yetkiyle Türkiye'nin direksiyonuna kaptanlık ediyor. Şimdi önümüzde 6 gün var. Bu pazar seçim olacak ve aziz milletimiz Türkiye'nin kaptanının kim olacağına karar verecek. Türkiye'yi kim yönetir, kim yönetemez? 14 Mayıs günü buna siz karar vereceksiniz. İnanıyorum ki en iyi, en doğru kararı sizler vereceksiniz. Çünkü, bana göre bir ülkenin nasıl yönetildiğini en iyi bilen meslek erbaplarından biri şoförlerimizdir. Çünkü bir şehrin, bir ülkenin durumu en iyi, yollardan, caddelerden, sokaklardan gözlemlenir" dedi.

'YEDİLİ MAŞA BUNU GÖRMEK İSTEMEZ'

Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın, esnafın da yüzyılı olacağını vurgulayarak, "Esnaf ve sanatkarların büyük firmalara iş yapmalarını kolaylaştıracağız. Meslek kuruluşlarımızın kurumsal ve finansal yapılarını güçlendirerek esnafımıza daha etkin hizmet vermelerini sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın kümelenmelerini ve kooperatifleşmelerini kolaylaştıracak adımları desteklemeye devam edeceğiz. Ticari araçlarını yenilemek isteyen şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan emektarlarımız için ÖTV'yi kaldırdık. Yedili maşa bunu görmez, görmek istemez. Her gün otomobiline evladı gibi bakan şoför kardeşim, kendi ülkesinin yerli ve milli bir otomobil üretmesinin ne kadar gurur verici olduğunu herkesten iyi bilir, özellikle de yedili maşadan çok ama çok daha iyi bilir. Her gün deposuna benzin, mazot, LPG dolduran şoför kardeşim; Karadeniz'de bulduğumuz 700-800 milyar dolar değerindeki doğal gazın ne demek olduğunu bu yedili maşadan çok daha iyi biliyor. Cudi'de, Gabar'da keşfettiğimiz günde 100 bin varil kapasiteye sahip petrol kuyusunun, petrolün bu ülke için ne kadar önemli olduğunu iyi bilir. Yedili maşa bunu bilmez, bunun kıymetini bilmez" diye konuştu.

'ERDOĞAN'I DEVİRMEK İSTİYORLAR'

İngiliz, Fransız, Alman ve Yunan basınının, dünyanın en önemli seçiminin Türkiye'deki seçimler olduğunu söylediğini ve 'Erdoğan gitmeli' diye ağız birliği yaptığını belirterek, "Niye gitmeliymiş Tayyip Erdoğan? Bu ülkede kimlik siyasetini reddedip, hizmet siyasetini yürüttüğü için mi? Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisiyle barış içinde bir Türkiye inşa ettiği için mi? İHA'ları, SİHA'ları üretip bu milleti namerde muhtaç olmaktan kurtardığı için mi? Dünyada çok az ülkede bulunan SİHA gemisi yaptığı için mi? Türkiye'yi terörden temizlediği için mi? Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunu paramparça ettiği için mi? Terör koridoru yerine tahıl koridorlarını açarak dünyadaki yoksul halkları açlıktan kurtardığı için mi? Siz kıskansanız da, hasetten çatlasanız da, Birlemiş Milletler bile teşekkür etmek zorunda kaldığı için mi? Barışa bu kadar güçlü bir destek verdiği için mi? Ne için gitmesi gerekiyor? Yurt dışındaki siyaset baronlarının talimatlarıyla Türkiye'ye boyun eğdirmek, Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Bu yedili maşa da işte bu ağababalarının talimatlarını yerine getirmek için kolları sıvamış" ifadelerini kullandı. (DHA)