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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin 2 katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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