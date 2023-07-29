Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Uğur Çalık (29), boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık'ı (26) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık'ın cesedi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'KIZIMI DAHA ÖNCE DÖVDÜ, DÜZELİR DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Anne Safiye Gideroğlu (53) kızı Suzan Çalık'ın işten geldiği sırada maden işçisi eşi Uğur Çalık tarafından öldürüldüğünü söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Safiye Gideroğlu, "Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi; ancak damat ayrılmak istemedi. Benim kızımı durmadan tehdit etti. Hakaretlerde bulunuyordu bize. Benim 2 kızım daha var onlara da aynı şeyleri yaptı. Ben adalet istiyorum. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Suçsuz yere benim 26 yaşındaki kızımı nasıl öldürür? 4 ve 6 yaşında 2 çocuğu vardı kızımın. Bayramda köye geldiklerinde durup dururken kızımı dövdü. Şikayetçi olmadık bu olayda, 'araları düzelir' diye; ama ne yazık ki düzelmedi, hatta daha kötüye gitti. Benim kızımın ne hayalleri vardı" diye konuştu.

Suzan Çalık'ın kız kardeşi Y.G. de eniştesinin baskılarından çok sıkıldıklarını, daha önce diğer kız kardeşine de tacizde bulunduğunu ve ablasına da şiddet uyguladığını iddia etti. Y.G, "Mesaj olarak ve fiziksel olarak bize de daha önce sarkıntılıkta bulundu. 1 senedir devam ediyordu bu olaylar. Biz korktuğumuz için bir şey söyleyemedik. Bu daha da fazla ileriye gitmeye başladı. Kardeşim bu olayı ilk karakolda söyledi. Ben daha önce attığı mesajları biliyordum, gördüm. Fiziksel olarak taciz ettiğinde ben yoktum yanında. Bu olayla ilgili karakolda şikayetimiz de var zaten" dedi.

Suzan Çalık'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Zonguldak'a götürülecek. (DHA)