Ankara'nın Nallıhan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.