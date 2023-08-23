Ankara'nın Nallıhan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Çamalan-Tekirler köyü yol kavşağında Y.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen pikap ile M.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pikap ve motosiklet alev alarak yandı.
Motosiklet sürücüsü M.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan yeğeni F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Nallıhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Taner Demir - Yaşam