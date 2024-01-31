Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Hacıbey Mahallesi'nde 2 katlı evin giriş katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kiracının oturduğu giriş kattaki ev ve eşyaları kullanılamaz hale gelirken, alevler ev sahibinin oturduğu ikinci kata sıçramadan söndürüldü.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Hacıbey Mahallesi'nde 2 katlı evin giriş katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kiracının oturduğu giriş kattaki ev ve eşyaları kullanılamaz hale gelirken, alevler ev sahibinin oturduğu ikinci kata sıçramadan söndürüldü.