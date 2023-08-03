Ankara-Nallıhan Karayolu'nda Kaza: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Ankara-Nallıhan Karayolu'nda iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ve hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.