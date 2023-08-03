Ankara-Nallıhan Karayolu'nda Kaza: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı
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Ankara-Nallıhan Karayolu'nda iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ve hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara- Nallıhan Karayolu'nda iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nallıhan- Ankara Karayolu'nda seyir halinde giden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan araçları gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2'si ağır toplam 4 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye götürdü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel