Dem Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Nallıhan adayı Korhan Özkıvanç kimdir?

DEM PARTİ ANKARA NALLIHAN ADAYI KORHAN ÖZKIVANÇ KİMDİR?

Korhan Özkıvanç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Nallıhan Belediye EşBaşkan adayıdır. Korhan Özkıvanç serbest meslek yapmaktadır ve aynı zamanda ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz