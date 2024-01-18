Nallıhan Kaymakamı Özel Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Özel Mavi Boncuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Kesküş'ün eşlik ettiği Dinç'i, Merkez Müdürü İhsan Koran, kurum öğretmenleri ile öğrenciler karşıladı.

Kaymakam Dinç, kurumdaki öğrenciler ile sohbet ederek aileler ile görüştü.

Özel Mavi Boncuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İhsan Koran yaptığı açıklamada, "Ziyaretten hem öğrencilerim??????? hem de veliler çok memnun oldular. Kurumum adına Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve kurum amirlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarete, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz ile Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen de katıldı.