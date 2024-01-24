LÖSEV Gönüllüleri Nallıhan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
LÖSEV gönüllüleri, Nallıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Nallıhan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret eden gönüllüler, yetkililere vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vakıf görevlilerinden Ayşegül Lökoğlu, vakfın 25 yıldır çocuklar için mücadele ettiğini vurguladı.
"Başkent Ankara'mıza sahip çıkıyoruz" projesi ile şehir merkezine uzak ilçeleri gezdiklerini aktaran Lökoğlu, ziyaretlerde vakfın tanıtımını yaptıklarını söyledi.