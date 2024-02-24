Ankara'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Ankara'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 06 NCS 78 plakalı aracın sürücüsü, önde giden 06 BLT 266 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı otomobil sürücüsü F.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA