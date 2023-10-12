Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkan Fatih Ünal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü. Görüşmede Nallıhan'da yürütülen çalışmalar ve ilçenin ihtiyaçlarının değerlendirildiği, gelecek dönemde gençlere yönelik planlanan projelerin konuşulduğu aktarıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öntaş, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkan Fatih Ünal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü.

Görüşmede Nallıhan'da yürütülen çalışmalar ve ilçenin ihtiyaçlarının değerlendirildiği, gelecek dönemde gençlere yönelik planlanan projelerin konuşulduğu aktarıldı.