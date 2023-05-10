İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: En önemli gündemimiz ekonomi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret ederek esnaf, taksici, sanayici ve muhtarlar ile buluştu. Zorlu, ekonominin başağaç konusu olduğunu belirterek, tarım politikası, köylerin ayağa kaldırılması ve enflasyonun düşürülmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, "En başta gelen gündemimiz ekonomi. 2018'de dolar kuru 4.67, mazot 7 TL, enflasyon ise yüzde 18 idi. 'Bize bir daha oy verin bunların hepsini kökünden kazıyıp atacağız' dediler. Bu yönetim sistemi ve inatlaşmayla, 'nas' ile aldıkları yanlış kararlar ile şimdi dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 5 ülkesinden biriyiz. Bu milletimize hak mıdır reva mıdır" dedi.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, Ankara'da Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret ederek esnaf, taksici, sanayici ve muhtarlar ile buluştu. Zorlu, Nallıhan Muhtarlar Derneği'nde şunları söyledi:

"Köyden kente göçü istemiyoruz. Köyleri mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız. Muhtarların yetkisi daha etkin hale getirilecek ve yeni tarım politikasıyla köy ekosistemi tamir edilecek. Hazine'ye ait atıl köy arazilerini de köylüye devredeceğiz. Havza bazlı üretim sahaları kuracağız ve köylerimiz gelişecek. Böylece ülkemizin gıda güvenliği de arttırılmış olacak. Köylerdeki ziraat mühendislerinin sayısını arttıracağız. Köy projesi, ziraat mühendisleri ile de sınırlı değil. Köy okullarını düşünürsek bu ilk etapta 100 bin yeni öğretmen anlamına gelir. En önemlisi de ülkede huzur olsun. Şu an huzurumuz yok. Parti binamızı kurşunladılar unutuldu, deprem oldu unutuldu bu ülkede. Deprem başlı başına bir enkaz, ikinci enkaz da ülkenin hukuk ve ekonomi sistemi. Yani biz aslında 2 enkazı birden devralacağız ama tüm bunları düzeltmek için geliyoruz."

"TARIMDA ÇALIŞAN 18-40 YAŞ ARASI KADINLARI SİGORTALI YAPACAĞIZ"

Zorlu, tarımda çalışan 18-40 yaş arası kadınlarla ilgili "Onları sigortalı yapacağız. 2 yıl boyunca da sigortalarını devlet yatıracak. Eğer bir hanenin geliri yoksulluk sınırından az ise her kadına 2 bin 500 lira aidat bağlayacağız. Milletvekili seçilir seçilmez ilk işlerimden biri köy tüzel kişiliği ile ilgili kanun teklifi vermek olacak" dedi.

"BU KÖTÜ EKONOMİ MİLLETİMİZE HAK MIDIR REVA MIDIR?"

Zorlu, Beypazarı'nda mitingde yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Gittiğim yerlerde özellikle tahta kürsü üzerine çıkarak konuşuyorum. Bunun bir sebebi var. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bu partiyi kurmak için yola çıktığında büyük güçlükler ile karşı karşıya kaldı. Tel örgülerin arkasından insanlarımıza hitap etmek zorunda bırakıldı. Biz işte tüm bu zorlukları aşa aşa Türkiye'nin birinci partisi olacağız. En başta gelen gündemimiz ekonomi. 2018'de dolar kuru 4.67, mazot 7 TL, enflasyon ise yüzde 18 idi. 'Bize bir daha oy verin bunların hepsini kökünden kazıyıp atacağız' dediler. Bu yönetim sistemi ve inatlaşmayla, 'nas' ile aldıkları yanlış kararlar ile şimdi dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 5 ülkesinden biriyiz. Bu milletimize hak mıdır reva mıdır? Döviz kuru patladı. Hayat pahalılığını durduramıyorlar. Onun için biz umudu temsil ediyoruz; ekonominin başına geçeceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz.

"TAM GÖBEKLERİNE HÜDA PAR'I ALDILAR"

Zaman zaman bazı propagandalarla bizleri yaftalamak istiyorlar. Güya koalisyonu ortadan kaldıracaklardı. Bize bir sürü suçlama yaptılar bu sistemi getirirken. Şimdi kendileri en son masa kurdular ve ortalarına da Hüda Par diye bir partiyi aldılar. Tam göbeklerine hem de. Bakın biz açıkça söylüyoruz bizim ittifakımız 6 siyasi partiden oluşmaktadır. 7'nci bir ittifak yoktur. Söz veriyorum ve Sayın Genel Başkanımızın verdiği sözü de size buradan hatırlatıyorum; bizim olduğumuz yerde ne terör ne terörist, tek bir vatan haini olamaz. Bunu çok iyi bilin.

"TÜRK MİLLETİNİN SİGORTASIYIZ"

Biz, Türk milletinin sigortasıyız. Cumhuriyetimizin hiçbir kazanımını heba etmeyeceğiz. Karabağ'da, Suriye'de atılmış ne kadar doğru adım varsa biz onların hepsini muhafaza edeceğiz. Ama bir şey daha yapacağız; ülkemizi dünyanın her yerinde en itibarlı ülke haline getireceğiz. Maalesef bugün genç arkadaşlarımız, bu ülkeden gitmek istiyorlar. Bu ülkenin 285 bin evladı, bu ülkeden göç etmiş durumda. Bunlar avukat, mühendis, doktor, bu duruma kim sebep oldu? 21 yıl sonra, sanki bu problemi kendileri çıkarmamış, sıfırdan bir parti gibi şimdi sizlerden sorunları çözmek için tekrar oy istiyorlar. Bu akıl alır gibi değil. Bir sarmalın içinde nefes alamaz hale getirmek istiyorlar güzel ülkemizi.

"ÜLKEMİZİ NE YAZIK Kİ ÖYLE BİR PARTİZANLIK İÇİNE SOKTULAR Kİ KENDİLERİNDEN OLMAYANI NEFES ALAMAZ HALE GETİRDİLER"

Bu hükümet tarafından Türk milletinin demografisi esir alınacak. Suriyeli sığınmacılar, geçici koruma kapsamında biliyorsunuz ama bu misafirlik artık yeter. Burada o insanları yerleşik kılmaya çalışıyorlar. Evlatlarınızı, nesillerimizi düşünün. Bu son seçim olabilir onun için İYİ Parti'ye destek verin ki Allah'ın izniyle tüm sorunları halledelim. Ülkemizi ne yazık ki öyle bir partizanlık içine soktular ki kendilerinden olmayanı nefes alamaz hale getirdiler. Anadolu'nun bağrından yiğit gür bir ses olarak çıkan bu kardeşiniz Meclis'e girdiğinde o kürsüleri sizler için inletecek."