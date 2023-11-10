Ankara Nallıhan'da 09.05'te doğan bebeğe "Aybars Kemal" adı verildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sezaryenle dünyaya gelen bebeğe, ailesi tarafından "Aybars Kemal" ismi konuldu.

Eskişehir'de yaşayan Esra ve Cemal Orçun Sert çifti, kontrol için gittikleri Nallıhan Devlet Hastanesi'nde doğum için en uygun zamanın 10 Kasım olduğunu öğrendi.

Bugün sabah saatlerinde eşiyle hastaneye gelen Esra Sert, hazırlıkların ardından ameliyata alındı.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te sezaryenle dünyaya gelen bebeğe ailesi "Aybars Kemal" ismini verdi.

Anne Esra Sert, gazetecilere, çocuklarına sadece Aybars ismini vermeyi düşündüklerini, doğumun 10 Kasım'da ve saat 09.05'te gerçekleşmesiyle karar değiştirdiklerini söyledi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Beyza Bellisoy da yaşanan tesadüf dolayısıyla mutlu olduklarını kaydetti.