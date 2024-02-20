İYİ Parti Nallıhan İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

İyi Parti Nallıhan İlçe Başkanı Taner Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan adayının kendileriyle istişare edilmeden belirlendiği gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Kayaalp, İYİ Parti İlçe Başkanlı önünde yaptığı basın açıklamasında, partilerinin belediye başkan adayının ilçe teşkilatıyla istişare edilmeden belirlendiğini söyledi.

Genel merkezilerinin bu dayatmasını kabul etmediklerini ifade eden Kayaalp, kendisi ve bazı yönetim kurulu üyelerinin görevden ayrıldığını kaydetti.