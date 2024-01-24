Üye Girişi
Haberler

Nallıhan'da su sıkıntısına çözüm: Yeni su depoları hizmete girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde su sıkıntısının önüne geçmek için yapılan 500 ve 1000 tonluk su depoları hizmete girdi. ASKİ Nallıhan Şube Müdürü Nuri Varol, su sıkıntısını çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti ve su depolarının sorunu önemli ölçüde çözeceğini aktardı. Ayrıca bölgede içme suyu kaynaklarının artırılması için sondaj çalışmaları yapıldığı da ifade edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde su sıkıntısının önüne geçmek için yapılan 500 ve 1000 tonluk su depoları, hizmete girdi.

ASKİ Nallıhan Şube Müdürü Nuri Varol, su sıkıntısını çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Su depolarının sorunun önemli ölçüde çözeceğini aktaran Varol, bölgede içme suyu kaynaklarının artırılması için sondaj çalışmaları yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Çayırhan Nallıhan Ankara Çevre Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title