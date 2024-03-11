Ulaştırma Bakanı Nallıhan'da STK'lardan destek istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Nallıhan'daki sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu.

Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarının açılışının ardından Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ulaşımdan iletişime kadar birçok sorumlulukları olduğunu aktaran Uraloğlu, "Sizinle sadece oy talebiniz noktasında bir araya gelmiyoruz. Nallıhan'a kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum, bundan sonra da geleceğim." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Nallıhan güzergahında yapılacak projelerin önemine işaret ederek, Ankara ve İstanbul arasındaki otoyol ve süper hızlı tren projelerinin çalışmalarına başladıklarını ve bunların geçiş güzergahının Nallıhan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2071 yılını planlayan bir ülke konumuna geldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"'Cep telefonu çekmiyor' sorununu gidermek için çalışacağız. Hiç çekmeyen yere öncelik vermeye çalışıyoruz. İlgili genel müdüre ileteceğim, iki sene içinde bunu gündemden çıkarmak istiyoruz. Sabit hatlarla ilgili eksiklik ne ise onu hemen giderelim. Burada AK Parti belediyemiz var. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve Bakanlıkla bir takım halinde gidersek, yaptıklarımızın çok iyisini yaparız. Çok iyisini yapma gücü, birlikteliği ve azmi var. Onun için sizden de bu anlamda destek istiyorum. 31 Mart akşamında Nallıhan ve Beypazarı ile büyükşehirde de mutlaka AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın adaylarına sizlerden destek istiyorum, desteğinize ihtiyacımız var."