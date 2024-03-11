Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Nallıhan'da STK'lardan destek istedi

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan'daki sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu. Uraloğlu, Nallıhan'da yapılacak projelerin önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Nallıhan'daki sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu.

Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarının açılışının ardından Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ulaşımdan iletişime kadar birçok sorumlulukları olduğunu aktaran Uraloğlu, "Sizinle sadece oy talebiniz noktasında bir araya gelmiyoruz. Nallıhan'a kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum, bundan sonra da geleceğim." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Nallıhan güzergahında yapılacak projelerin önemine işaret ederek, Ankara ve İstanbul arasındaki otoyol ve süper hızlı tren projelerinin çalışmalarına başladıklarını ve bunların geçiş güzergahının Nallıhan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2071 yılını planlayan bir ülke konumuna geldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"'Cep telefonu çekmiyor' sorununu gidermek için çalışacağız. Hiç çekmeyen yere öncelik vermeye çalışıyoruz. İlgili genel müdüre ileteceğim, iki sene içinde bunu gündemden çıkarmak istiyoruz. Sabit hatlarla ilgili eksiklik ne ise onu hemen giderelim. Burada AK Parti belediyemiz var. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve Bakanlıkla bir takım halinde gidersek, yaptıklarımızın çok iyisini yaparız. Çok iyisini yapma gücü, birlikteliği ve azmi var. Onun için sizden de bu anlamda destek istiyorum. 31 Mart akşamında Nallıhan ve Beypazarı ile büyükşehirde de mutlaka AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın adaylarına sizlerden destek istiyorum, desteğinize ihtiyacımız var."

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Nallıhan AK Parti Ulaşım Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar! Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? 12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title