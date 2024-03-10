DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nallıhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Nallıhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nallıhan Belediye Başkan Adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Şefik Arda Çiftçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nallıhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NALLIHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nallıhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Nallıhan Belediye Başkan Adayı Şefik Arda Çiftçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.